"آثار الفيوم" تنظم زيارة علمية أثرية لطلاب المدارس لتعزيز الهوية الوطنية

قامت اليوم إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، بعمل زيارة علمية أثرية لطلاب وطالبات مدرسة الأوائل الخاصة، ضمن حملات التوعية لدى طلاب المدارس.

وقامت نرمين عاطف مديرة إدارة الوعي الأثري، بتوضيح أهمية الحفاظ على التراث الثقافي العريق لمصر والمواقع الأثرية والتراثية وتعزيز الهوية الوطنية.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالتعامل مع الآثار والحفاظ عليها، موضحة مسميات محافظة الفيوم واهتمام الملوك بها عبر العصور.

ولفتت إلى أن محافظة الفيوم تحظى بإمكانيات أثرية وسياحية متنوعة، والتعرف على القيمة التاريخية والأثرية لمحافظة الفيوم باعتبارها من أقدم وأجمل المحافظات التي تضم مجموعة من المعالم الفرعونية والقبطية والرومانية والإسلامية، بالإضافة إلى ما تتمتع به المحافظة من قيمة مكانية متميزة ومناخ معتدل وتنوع جغرافي وموقع استراتيجي.

وأشارت إلى أن تلك المزايا السابقة جعلت من محافظة الفيوم مزارًا سياحيًّا هاما، لافته إلى اهمية نشر الوعي الأثرى بهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وتناولت الحديث عن محافظة الفيوم ومسمياتها واهتمام الملوك بها عبر العصور.

كما تناولت شرح معبد قصر قارون ويعتبر من اكثر المناطق الاثرية التى تجذب السياح للاستمتاع بالطبيعة وبجمال المنطقة الاثرية، حيث أنه منذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فإن المحافظة توليها اهتماماً بالغاً؛ لكونها ظاهرة فلكية فريدة، وتسعى المحافظة إلى تركيز الانتباه على هذه الظاهرة الفلكية، وذلك فى إطار جهودها الدائمة لتنشيط حركة السياحة.

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