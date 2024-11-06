وزير الشباب يبحث ترتيبات تنظيم الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء استعدادات وترتيبات تنظيم الملتقى الدولي الثالث للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر وأفريقيا، بحضور قيادات الوزارة المعنين بالتسويق والاستثمار.

يأتى ذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وتنظيم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وذلك في الفترة من 8-9 ديسمبر القادم، بمشاركة العديد من الشركات والمصانع العالمية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن ملتقي الاستثمار الدولي يُعد خطوة في إطار سعي الحكومة لتعزيز الرياضة كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع الصناعات الرياضية، وذلك يجذبه عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في المجال الرياضي.

يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الدول وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار الرياضي، وتطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم المشاريع الابتكارية في هذا القطاع.