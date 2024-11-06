وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يتفقد مراكز التخاطب بمحافظة الإسكندرية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير(مكتب قادرون باختلاف)، زيارة ميدانية لوفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بحضور الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد، وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وأنس البرغوثي الرئيس التنفيذي للعمليات بالقابضة ADQ، والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وذلك لمراكز التخاطب بمحافظة الإسكندرية، وتضمنت مركزي التخاطب بمركزي شباب المسيري والحرمين، وذلك في ختام زيارته الميدانية لمراكز التخاطب بالمحافظات.

وخلال الزيارة، أثنى الوفد الإماراتي لمؤسسة زايد لأصحاب الهمم، برئاسة عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة على الجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة داخل مراكز التخاطب في تقديم الخدمات التأهيلية لأصحاب الهمم، مؤكداً علي العمل خلال الفترة المقبلة لتوفير المزيد من البرامج التأهيلية المتخصصة لتلبية احتياجات ذوي الهمم في مختلف الفئات العمرية، والعمل علي رفع كفاءة الكادر البشري بمراكز التخاطب لتطوير مهاراتهم بشكل مستمر.

تأتي تلك الزيارة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتقديم أفضل الخدمات التأهيلية لأصحاب الهمم وأسرهم مجاناً داخل مراكز الشباب في كافة المحافظات، من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ ٢٠٢١ لإنشاء عدد من مراكز التخاطب بالمحافظات برعاية ودعم الشركة القابضة" (ADQ).

جدير بالذكر أن الزيارة جاءت لتقييم خدمات مراكز التخاطب للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما في ذلك البرامج التأهيلية، وأدوات التقييم، وكفاءة الكادر البشري، وكذا التعرف على احتياجات ذوي الهمم، وذلك بهدف تطوير البرامج والخدمات المقدمة لتلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ وصوله قام بزيارة مراكز التخاطب داخل مركز شباب العريش ونادي قادرون باختلاف بمحافظة شمال سيناء، وفي اليوم الثاني، قام الوفد بتفقد مراكز التخاطب بنادي القناطر الخيرية، ومركز التنمية الشبابية بالخانكة، ومركز شباب كوم الأطرون بمحافظة القليوبية، في اليوم الثالث قام الوفد بتفقد مركز التخاطب بمركز شباب أشمون بمحافظة المنوفية، ومركزي التخاطب بمركزي شباب قولنجيل، وبداوى بمحافظة الدقهلية.