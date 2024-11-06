أستاذ علاقات دولية: ترامب سينفذ كل وعوده بشأن إنهاء الحروب

قال جي دويج دافيس، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ ترامب لن تكون له رؤى مختلفة، وسينفذ كل وعوده بشأن إنهاء الحروب، موضحًا، أنه عقد كثير من الوعود بإزالة كل العقبات التي تُضع أمام وقف الحرب الروسية - الأوكرانية، وسوف يلبي كل وعوده.

وأضاف «دافيس» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»: "لا أعتقد أن هناك أي فارق حتى الآن، ولا يوجد أي نية لتغير هذه الوعود، وسوف يكون له بعض الأدوات الفاعلة، لا سيما وأن الولايات المتحدة تعي بأن هناك حاجة لحل هذه النزاعات في جميع أنحاء العالم، وبالطبع لا بد من الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط".

وتابع، أنّ ترامب كان واضح للغاية بأنه داعم أساسي لإسرائيل، وبالتالي لن يكون هناك قيود على إسرائيل، ولن يفرض عليها أي قيود، وربما يكون لديه بعض الأدوات الفاعلة الأخرى لإقناع كل الأطراف للوصول إلى تسوية، وربما يقوم بحل كل الأذرع في الشرق الأوسط، التي تعبر تهديد لإسرائيل على مدى عقود من الزمن.



