الجيش الروسي يلحق خسائر جسيمة بالقوات الأوكرانية في كورسك وسومي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في منطقة كورسك، وذلك عقب عمليات عسكرية واسعة نفذها الجيش الروسي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن الوزارة أن وحدات من مجموعة قوات الشمال واصلت هجماتها، حيث تمكنت من صدّ أربع محاولات مضادة قامت بها القوات الأوكرانية باتجاه بلدة نوفويفانوفكا، كما تم إيقاف هجوم آخر كان متجهًا نحو بلدة ليونيدوفو.

وأفادت الوزارة أن العمليات أسفرت عن وقوع حوالي 30 فردًا من الجيش الأوكراني بين قتيل وجريح، إضافةً إلى تدمير مركبتين مدرعتين من نوع "برادلي" وعربة قتالية للمشاة وسيارة أخرى.

كما أوضحت الوزارة أن القوات الجوية الروسية، بمشاركة وحدات صاروخية، شنّت هجمات على مواقع تمركز القوات الأوكرانية في منطقة سومي، واستهدفت عدة مواقع أخرى في محيط المقاطعة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 250 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير 8 آليات مدرعة وعدد من المدافع الميدانية.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للخسائر البشرية في صفوف القوات الأوكرانية بمحور كورسك قد تجاوز 30 ألف عنصر منذ بدء المعارك في المنطقة.