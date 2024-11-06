وزير الصحة: وصول عدد خدمات المبادرة الرئاسية "بداية" لـ93.9 مليون خدمة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” منذ انطلاقها لـ93 مليون و871 ألفاً و104 خدمات.



وخلال الأيام الأربع الماضية قدمت المبادرة 7 ملايين و602 ألف و488 خدمة، حيث استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 52 ألفا و436 مستفيدة، وذلك عبر 201 خدمة ونشاط، كما تم توزيع 13.1 طن لحوم، وصلت لـ 13 ألفاً و102 أسرة، علاوة على 53 قافلة تنموية شاملة استفاد منها 25 ألفاً و678 مواطنا، و177 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات، بعدد مشاركين بلغ 3 آلاف و540 مشاركاً.



وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية، تقديم 281 ألفاً و246 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، وتم تنفيذ حملات توعية لرفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 583 ألفا و621 مواطنا، ومساعدات (اجتماعية، وتعليمية، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ 9 آلاف و667 مواطناً، إلى جانب توزيع 928 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتقديم الخدمات التأهيلية من خلال مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة لعدد 7 آلاف و712 مواطناً، وتوزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لـ 110 آلاف و712 مستفيدا، كما استفادت 19 ألفاً و649 سيدة بمشروع تدريب المرأة الريفية.



ونفذت “بداية” حملات طرق الأبواب للتوعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي لـ10 آلاف و256 شاباً وشابة، علاوة على تقديم خدمات صحية لـ 5 ملايين و950 ألفاً و941 مواطنا، متضمنة الخدمات العلاجية، والوقائية وتنظيم الأسرة، والزيارات المنزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل والتي ساهم في تقديمها 44 قافلة طبية.



كما تضمنت الفعاليات تنظيم 850 فعالية ثقافية متنوعة، ما بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية استفاد منها قرابة 122 آلف مواطن، وتمويل 5 آلاف و445 مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر للشباب وللأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات، استفاد منها 6 آلاف و450 مستفيداً، وتقديم 26 ندوة وورشة عمل لتمكين الشباب والفتيات من اكتساب مهارات المؤهلة للالتحاق بسوق العمل وكذلك مناقشة والتوعية بقضايا اجتماعية هامة مثل زواج القاصرات - ختان الإناث- التسرب من التعليم- ارتفاع معدلات المواليد بمشاركة 1.071 مواطنا في المحافظات المختلفة إلى جانب تقديم 130 ألف و48 خدمة بيطرية، متمثلة في خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات إرشادية.



وقدمت مبادرة “بداية” أنشطة تدريبية ضمن البرنامج القومي «مودة» للمقبلين على الزواج استفاد منها 5 آلاف و278 متدربا، إلى جانب تكثيف تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية وتقديم الخدمات في فترات عمل مسائية ومن خلال الوحدات المتنقلة بلغت هذه الخدمات 3 آلاف و878 خدمة في مختلف المحافظات، إلى جانب تنظيم 18 فعالية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والاسعافات الأولية وتوعية عن الحقوق والواجبات للعمال في ظل قانون العمل المصري وكذلك التمكين الاقتصادي للمرأة وعدم التميز في بيئة العمل وعلاقات ومنازعات العمل الجماعية وكيفية البحث عن فرص العمل بمشاركة 2.853 من العاملين بالمنشآت المختلفة في القطاع العام وتقديم ندوات ودورات تدريبية مهنية مختلفة ولغة انجليزية لـ 118 متدربا في مختلف المحافظات بالإضافة الي تسليم عقود لـ 20 من ذوي الهمم