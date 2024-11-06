"القومي للمسرح" يبدأ تصوير فيلم تسجيلي لمسيرة الفنانة فردوس عبد الحميد.. صور

انطلق اليوم الأربعاء، تحت إشراف الفنان إيهاب فهمي مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تصوير فيلم تسجيلي يوثق السيرة الذاتية والمشوار الفني للفنانة القديرة فردوس عبدالحميد، بالمسرح القومي في العتبة بقيادة الفنان الدكتور أيمن الشيوي.

ولدت الفنانة فردوس عبدالحميد في 25 يونيو 1947 في الإسكندرية، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث تميزت خلال مسيرتها الفنية بأدوارها المتنوعة في المسرح والسينما والتلفزيون، واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في الدراما المصرية.

بدأت فردوس عبدالحميد مشوارها الفني في السبعينيات، واشتهرت بتقديم أدوار تعبر عن قضايا مجتمعية وإنسانية، ومن أبرز أعمالها التلفزيونية مسلسلات "ليالي الحلمية"، و"زيزينيا"، و"الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان"، و"أنا وأنت وبابا في المشمش"، و" أبنائي الأعزاء شكرا"، و" الأسطورة"، كما قدمت أدوارًا مميزة في السينما، مثل فيلم "الحريف" مع عادل إمام، و"ناصر 56" مع المخرج محمد فاضل.

عرفت فردوس عبدالحميد بأدائها الواقعي والعفوي، الذي جعلها قريبة من الجمهور، كما عُرفت بنزعتها الإنسانية ودفاعها عن قضايا المرأة والمجتمع من خلال أدوارها، وما زالت تواصل عطائها الفني بمشاركة متجددة في الأعمال الدرامية المختلفة.