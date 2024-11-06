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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كان راجع من الكتاب.. ضبط السائق المتهم بدهس طفل في البدرشين

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس طفل 8 سنوات أثناء عودته من الكتاب بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

تلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ 

بالفحص تبين أنه أثناء محاولة طفل يدعي "كريم" 8 سنوات، عبور الطريق صدمته سيارة نصف نقل مما تسبب في وفاته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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