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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدامى بأنجولا.. صور

الفريق أول عبد المجيد
الفريق أول عبد المجيد صقر
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التقى الفريق أول  عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول  جواو إرنيستو دوس سانتوس، وزير الدفاع الوطنى والمحاربون السابقون والقدامى بدولة أنجولا، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار داخل القارة الإفريقية فى ظل الظروف والتحديات الراهنة ، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى بين البلدين فى العديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التى تربط القوات المسلحة بنظائرها من الدول الأفريقية ، مشيداً بالتعاون المشترك فى كافة المجالات العسكرية.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الوطنى والمحاربون السابقون والقدامى بدولة أنجولا عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التى تجمع بين البلدين الصديقين ، كما أثنى على الجهود المصرية الداعمة لكافة قضايا القارة الإفريقية.
وفى ختام الزيارة وقع الجانبان إتفاقية تعاون فى مجال الدفاع والتقنيات العسكرية لتعزيز علاقات التعاون العسكرى لكلا البلدين.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأنجولية.

الفريق اول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مصر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة