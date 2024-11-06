توقفت 27 عامًا.. زوجة أحمد فهمي تتصدر التريند بعد عودتها للغناء

تصدرت أميرة فراج، زوجة أحمد فهمي، تريند جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعى، بعد عودتها للغناء مرة أخرى بعد توقف لـ27 عامًا، وهى مدة زواج الثنائى.

وقالت أميرة خلال لقائها مع صاحبة السعادة إسعاد يونس، والذى يذاع عبر قناة "دي إم سي": "لما بدأت ألقى وقت فراغ، رجعت للغناء، بعد وفاة والدتها التي رحلت عنها دون أن تعرف أنها كانت حامل أو تري حفيدها".

وكان قد أكد الفنان أحمد فهمي، عدم رغبته في دخولها الوسط الفني، وأنه هو الذي طلب منها الابتعاد حتي تعمل على تربية الأولاد والاهتمام بهم، منذ عدة سنوات مضت.

وأوضح: "وبعدما كبر الأولاد، قررت أميرة فراج أن تعود لحملها وشغفها بالغناء الذي لطالما حلمت به في سن صغير، وقررت بسببه الالتحاق بفرقة غنائية في الأوبرا، لتحقيقه من جديد ويكون صوتها هو العامل الأساسي في شهرتها."