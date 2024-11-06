القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن سلسلة من الغارات الجوية على حارة حريك بلبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة من الغارات الجوية على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ أن هذه الغارات تأتي بعد تحذير أصدره الاحتلال لسكان المنطقة بإخلاء المنطقة.

وأضاف “سنجاب” خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن التحذير الذي أصدره الاحتلال بإخلاء بعض المناطق شمال منطقة حارة حريك والليلكي وعدد من المناطق الأخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ولفت إلى أن الضربات والهجمات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي جاء عقب هدوء ساد الضاحية الجنوبية ببيروت لمدة تصل إلى أسبوع، فضلا عن الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة تتزامن مع تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بيروت، وفي عدد من المناطق الحيوية.

وأشار إلى أن الغارات الجوية العنيفة على الضاحية الجنوبية تزامنت مع سلسة من الغارات الجوية العنيفة على مدينة النبطية في الجنوب اللبناني، موضحًا أن منطقة النبطية تقع شمال النهر الليطاني، إلى جانب وجود استهدافات مكثفة في منطقة بعلبك والهرمل في شرق لبنان.