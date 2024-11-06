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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كرة قدم نسائية.. منتخب مصر للشابات يفوز بخماسية نظيفة على منتخب الأردن

منتخب مصر للشابات
منتخب مصر للشابات
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فاز منتخب مصر لكرة القدم للشابات تحت 17 عامًا، على منتخب الأردن بخماسية نظيفة دون رد، وذلك خلال مباراة ودية خاضها المنتخبين استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

حيث يخوض المنتخب مباراتتين وديتين أمام المنتخب الأردني بالقاهرة، كان أحدهم اليوم والاخرى  يوم 9 نوفمبر الجاري.

وتأتي المواجهتان الوديتان بين مصر والأردن ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الاتحادين المصري لكرة القدم، ممثلًا في دينا الرفاعي عضو الاتحاد والمشرف العام على ملف الكرة النسائية، والاتحاد الأردني مطلع إبريل من عام 2022.

ويخوض المنتخب الوطني للناشئات وديتين ضمن سلسلة وديات منتخبات سيدات مصر، مع منتخبات الأردن بمختلف فئاتها العمرية بعد خوض المنتخب الوطني المصري الأول، البطولة الدولية بعمان خلال شهر أبريل من عام 2022، وملاقاة المنتخب ذاته نظيره الأردني مرتين وديًا خلال شهر أكتوبر من عام 2023 بالقاهرة.

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منتخب مصر لكرة القدم للشابات منتخب مصر