محافظ القليوبية يتابع جهود رفع الإشغالات بالخصوص وشبرا الخيمة

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، من داخل غرفة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، الجهود المكثفة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية لمدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة في رفع الإشغالات و تراكمات القمامة.



جاء ذلك بناء على التوجيهات الصادرة من محافظ القليوبية لهم خلال الجولة المسائية أمس والتي شدد فيها على رفع كافة الإشغالات من محور الخصوص وشارع الخصوص العمومي وشارع الرشاح وشارع مجمع المدارس.



ووجه محافظ القليوبية بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع بالإضافة إلى شن حملات يومية على مدار اليوم لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع الشعراوي ومحور العصار بحي شرق شبرا الخيمة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وشن حملات مكبرة لإزالة كافة أنواع الإشغالات التي تعيق الحركة وتشويه المظهر الحضاري للمنطقة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والأستاذ أحمد عبد الهادي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

محافظ القليوبية

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