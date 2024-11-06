ads
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يتابع جهود رفع الإشغالات بالخصوص وشبرا الخيمة

متابعة رفع الاشغالات
متابعة رفع الاشغالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، من داخل غرفة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، الجهود المكثفة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية لمدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة في رفع الإشغالات و تراكمات القمامة.


جاء ذلك بناء على التوجيهات الصادرة من محافظ القليوبية لهم خلال الجولة المسائية أمس والتي شدد فيها على رفع كافة الإشغالات من محور الخصوص وشارع الخصوص العمومي وشارع الرشاح وشارع مجمع المدارس.


ووجه محافظ القليوبية بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع بالإضافة إلى شن حملات يومية على مدار اليوم لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع الشعراوي ومحور العصار بحي شرق شبرا الخيمة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وشن حملات مكبرة لإزالة كافة أنواع الإشغالات التي تعيق الحركة وتشويه المظهر الحضاري للمنطقة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والأستاذ أحمد عبد الهادي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

محافظ القليوبية

f871d1f0-b4c3-4a69-95f8-8abb11184ad4
f871d1f0-b4c3-4a69-95f8-8abb11184ad4
fecc0b01-a514-4546-87fb-7954429316d1
fecc0b01-a514-4546-87fb-7954429316d1
e229cccc-6e34-4442-a192-190a849e73f4
e229cccc-6e34-4442-a192-190a849e73f4
a9597ca5-a80b-4592-997a-c89ad06a2282
a9597ca5-a80b-4592-997a-c89ad06a2282
be13d7bb-8a93-4182-9b56-b4296e05f8dc
be13d7bb-8a93-4182-9b56-b4296e05f8dc
ba3cc2cc-a61c-4f2c-8584-6fe15120aa03
ba3cc2cc-a61c-4f2c-8584-6fe15120aa03
الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حي شرق شبرا الخيمة مدينة الخصوص محافظ القليوبية