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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات الأمريكية 2024.. جورج بوش يهنئ ترامب

الرئيس الأمريكى الأسبق
الرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو بوش
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هنأ الرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو بوش، في بيان، دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا إنه وزوجته لورا ينضمان إلى المواطنين الأمريكيين في الصلاة من أجل نجاح القادة الجدد على جميع مستويات الحكومة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وأشارت الوكالة إلي أن بعض كبار المسؤولين الجمهوريين السابقين أيدوا، بمن فيهم نائب الرئيس الأسبق بوش، ديك تشيني، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كمالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن بوش ظل محايدا.

كما شكر “بوش” الرئيس بايدن ونائب الرئيس هاريس على خدمتهما للبلاد.

وقال “بوش”، الذي وصف الانتخابات بأنها "انتخابات حرة ونزيهة وآمنة"، أن: "الإقبال القوي في هذه الانتخابات هو علامة على صحة جمهوريتنا وقوة مؤسساتنا الديمقراطية."

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