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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تعليم كفر الشيخ" تجري المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائف التوجيه الفني

لوظائف التوجيه الفني

وكيل تعليم كفرالشيخ
وكيل تعليم كفرالشيخ يجري مقابلات مع المتقدمين
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أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة  الدكتور علاء جودة وكيل  وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، اليوم الأربعاء ، المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائف التوجيه الفني (موجه) بإدارتي مطوبس وفوه التعليمية، بمقر نقابة المعلمين.

وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة يترأسها وكيل وزارة التربية والتعليم ، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة و التنظيم والإدارة و نقابة المعلمين، ومجلس الأمناء والاباء والمعلمين، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات  التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية

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