وزارة الشباب تتابع نتائج تظلمات المرشحين للاتحادات الرياضية

تتابع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي نتائج فحص التظلمات الصادرة عن لجنة التظلمات التابعة للجنة الأولمبية المصرية في عدد من الاتحادات الرياضية في ووفقا للتوقيتات الزمنية المقررة قانوناً وعملاً بكافة الأطر القانونية واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.



يأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على ضمان العدالة والشفافية في إدارة الشأن الرياضي والمتابعة الدقيقة لكافة مجريات العملية الانتخابية فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع الأطر والضوابط الخاصة بحوكمة المنظومة الرياضية ووضعها على المسار الصحيح.

كانت قد انتهت لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية المصرية من التظلمات المقدمة الخاصة باتحاد الرماية واتحاد العاب القوى وتنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم قبول التظلم المقدم من مصطفى حنيش (اتحاد الرماية)، كما تم قبول التظلم المقدم من وليد عطا (اتحاد العاب القوى).

فيما يخص اتحاد رفع الأثقال، أعلنت اللجنة النظر فى التظلمات المقدمة، وتم قبول التظلم المقدم من عمرو رمضان (متقدم على الرئاسة)، كما تم قبول التظلم المقدم من ايهاب عثمان (متقدم على نائب الرئيس)، وقبول التظلم المقدم من محمد محمد عبده (متقدم على العضوية)، وأعلنت اللجنة النظر فى التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد التايكوندو، حيث تم قبول التظلم المقدم من ايهاب جابر (المتقدم على العضوية)، فيما تم رفض التظلم المقدم من عمر عصام لعدم انطباق شرط الترشح عليه، وتم رفض الطعون المقدمة ضد كلا من "محمد مجدى طايل، حسن كمال، محمد عبد الله السعيد".

وعن التظلمات الخاصة باتحاد التجديف، أعلنت اللجنة المختصة إرجاء النظر فى التظلمات المقدمة من (محمد الطاهر محمود، إبراهيم مصطفى عاشور، حاتم شاهين أحمد) للتداول التظلمات فى القضاء، وتم النظر فى التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد الترايثلون، حيث اعلنت اللجنة رفض التظلم المقدم من ندا محمد سمير لعدم استيفائها شرط الترشح، وتم النظر فى التظلمات الخاصة باتحاد الجودو، حيث تم مخاطبة الإتحاد لموافاتها باستيفاء بالطعن المقدم من محمد مطيع والتظلم المقدم فى أحمد عبد الحميد.