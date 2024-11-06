بعد فوز ترامب.. إلى أين ستتجه بوصلة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط؟

مع التغيرات السياسية التي يشهدها العالم، تظل السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط، واحدة من أبرز القضايا التي تشغل بال المحللين السياسيين وصناع القرار على مستوى العالم، فالتوقعات بشأن التوجهات الأمريكية المستقبلية في المنطقة تثير العديد من التساؤلات، خاصة بعد التغيرات التي قد تطرأ على إدارة البيت الأبيض عقب الانتخابات الأمريكية القادمة.

الشرق الأوسط في حسابات واشنطن.. أولويات متغيرة

منذ فترة طويلة، كانت السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط محكومة باعتبارات أمنية واقتصادية تتمثل في ضمان أمن حلفائها الرئيسيين مثل إسرائيل والسعودية، والتحكم في منابع الطاقة، غير أن الأوضاع الحالية قد تفرض تعديلات على هذه الاستراتيجيات، وسط التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة من الحروب والصراعات والتنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى.

التقارير السياسية تؤكد أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط قد تتجه نحو مزيد من التركيز على ملفات معينة، مثل الملف النووي الإيراني، والتحولات في العلاقات مع القوى الإقليمية مثل تركيا وقطر، فضلاً عن تجنب الانزلاق في مستنقع الصراعات الإقليمية التي تكبد واشنطن خسائر ضخمة على المستوى العسكري والاقتصادي.

فوز ترامب.. تغيير معادلة الشرق الأوسط

تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عبّرت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، عن توقعاتها بشأن فوز محتمل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي قد يغير مجرى الأحداث في الشرق الأوسط بشكل جوهري.

النائبة غادة عجمي رأت أن فوز ترامب قد يعيد تشكيل معادلة السياسة الأمريكية في المنطقة، ويؤدي إلى استعادة الأمن والاستقرار في العديد من دول الشرق الأوسط.

وقالت في تصريحاتها: "إن فوز ترامب قد يساهم بشكل كبير في إنهاء العديد من الصراعات الدائرة في المنطقة، مثل الحرب في قطاع غزة والأزمة في أوكرانيا، وهو ما سيسهم في وقف نزيف الدم الذي استمر لفترات طويلة".

ترامب والفرص السياسية في الشرق الأوسط

من الجدير بالذكر أن ترامب كان قد تبنى سياسة خارجية تميل إلى إعلاء مصالح بلاده من خلال تقليص التدخل العسكري المباشر في المناطق الساخنة مثل سوريا والعراق.

وقد أعلن في فترة ولايته الأولى عن رغبته في تقليص الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، والتفاوض على اتفاقيات سلام تضمن مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة دون الدخول في صراعات مكلفة.

ويعتقد البعض أن فوز ترامب مجددًا قد يحمل في طياته رغبة في تعزيز هذا الاتجاه، مع التركيز على الحلول السياسية للأزمات الإقليمية عبر الضغط على الأطراف المتنازعة لالتزام بتسوية سلمية.

ومن المحتمل أن يشهد الشرق الأوسط فترة من الاستقرار النسبي، إذا نجح ترامب في تبني سياسة تضمن وقف الحرب في غزة وتخفيف الأزمات المستمرة في ليبيا واليمن.

القيادة الأمريكية والتحولات العالمية

لكن بعض المراقبين يعتقدون أن السياسة الأمريكية قد تتأثر أيضًا بتغيرات عالمية أخرى، مثل التحولات في توازن القوى بين الصين وروسيا من جهة، والغرب من جهة أخرى.

قد تضطر الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في أولوياتها، خاصة إذا استطاعت القوى الكبرى مثل الصين وروسيا زيادة نفوذها في الشرق الأوسط.

في هذا السياق، يشير خبراء إلى ضرورة استعادة واشنطن توازنها الإستراتيجي في المنطقة لتجنب تمدد النفوذ الروسي والصيني.

آراء السياسيين المصريين: التحولات المنتظرة في العلاقات

في إطار التوقعات بشأن السياسة الأمريكية، أكد العديد من السياسيين المصريين أن المنطقة بحاجة إلى حلول سياسية مستدامة تركز على الأمن والاستقرار، بعيدًا عن التدخلات العسكرية التي تترك آثارًا سلبية على الشعوب.

في هذا السياق، يرى أعضاء مجلس النواب المصري أن التحولات في السياسة الأمريكية قد تساهم في دعم استقرار الدول العربية، خاصة في ملف الأمن القومي العربي.

النائب أحمد فؤاد، عضو مجلس النواب المصري، أكد في تصريحات له أن "واشنطن ينبغي أن تدرك أن المنطقة لم تعد تحتمل المزيد من السياسات المبنية على التدخل العسكري المباشر، وأن الحلول السياسية أصبحت أولوية".

وأضاف: "نتمنى أن يكون هناك تركيز أكبر على التعاون مع الدول العربية لتحقيق الأمن والاستقرار".

من جانبه، أشار النائب هشام الحاج علي إلى ضرورة أن توازن الولايات المتحدة بين دعم حلفائها التقليديين في المنطقة، وبين التفاعل بشكل أكبر مع المتغيرات الإقليمية الجديدة، مثل التعاون بين الدول العربية الكبرى في مواجهة التحديات الإقليمية.

مستقبل العلاقات مع إسرائيل: تواصل أم تحولات؟

على الرغم من التحديات، يظل الملف الإسرائيلي الفلسطيني من أهم الملفات التي تؤثر بشكل كبير في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وفي هذا السياق، يتوقع البعض أن تسعى الإدارة الأمريكية المقبلة، سواء كانت بقيادة ترامب أو غيره، إلى دفع عملية السلام، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

لكن تبقى الرؤية المستقبلية لهذا الملف غير واضحة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والتحولات في السياسة الإسرائيلية، ومع ذلك، فإن استمرار المواقف الأمريكية المؤيدة لإسرائيل قد يؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين واشنطن والدول العربية، التي تواصل الضغط من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية.

وتبقى السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط محط اهتمام كبير في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها المنطقة، والتي تتطلب حلولاً سياسية تضمن تحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل. إن أي تحول في استراتيجية الولايات المتحدة سيكون له تأثيرات عميقة على الوضع الإقليمي والعالمي، بما يتطلب توافقًا بين مختلف القوى الإقليمية والدولية لتحقيق المصالح المشتركة.