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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير سياسي: فترة ترامب السابقة كانت مزدهرة في العلاقات المصرية الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن فترة دونالد ترامب السابقة كانت فترة مزدهرة في العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدًا أن علاقة الرئيس ترامب والرئيس عبدالفتاح السيسي كانت بها اتفاقات على كثير من القضايا وتحديدًا تدخل ترامب المباشر في قضية سد النهضة.

وأضاف خبير السياسات الدولية، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب أدار في البيت الأبيض ماراثون تفاوضيًا بين مصر وإثيوبيا ولم تلتزم إثيوبيا والتزمت مصر، مؤكدًا أن قدوم ترامب للبيت الأبيض يزيل حالة الضبابية التي كانت تغيم على البيت الأبيض فيما يتعلق بالتردد أو التعامل مع الشرق الأوسط بكثير من الهدوء أو التخاذل أو عدم رؤية سياسة أمريكية واضحة للحفاظ على السلامة والاستقرار.


وأوضح، أن الرئيس السيسي حذر أكثر من مرة من شبح الحرب الإقليمية وبدأ يزيد صداها وتفاعلاتها، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب وعد في حملته الانتخابية أنه سيكون رجل السلام ويوقف الحروب في الشرق الأوسط ويوقف الحروب بين روسيا وأوكرانيا.

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