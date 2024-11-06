بعد السقوط أمام ميلان.. ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة أخرى

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، ضربة موجعة أخرى، بعد هزيمته من ضيفه ميلان الإيطالي أمس الثلاثاء، بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا إصابة لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني بالتواء في الكاحل الأيسر.

جاء هذا الإعلان بعد الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب خط الوسط تشواميني عقب خروجه مصابًا خلال مباراة ريال مدريد أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا.

كان تشواميني اضطر لمغادرة أرضية ملعب سانتياجو برنابيو مع بداية الشوط الثاني من مباراة الملكي أمام الروسونيري، بعد شعوره بآلام حادة في كاحله، مما اضطر المدرب كارلو أنشيلوتي لإدخال براهيم دياز بدلًا منه.

مدة غياب تشواميني

وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية، فإن إصابة تشواميني تبعده عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا، ما يعني غياب اللاعب الفرنسي عن مباريات مهمة لفريقه ريال مدريد، وذلك أمام أوساسونا وليجانيس في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهة ليفربول المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

وبخسارة ريال مدريد من ميلان، تجمد رصيد الأول عند 6 نقاط، يحتل بها المركز السابع عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما قفز الأخير إلى المركز الـ18 بـ6 نقاط أيضًا.