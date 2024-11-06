محافظ بني سويف يبحث مستجدات مشروع إنشاء مجمع للصناعات الغذائية لتجفيف الطماطم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مستجدات الدراسة التي تقدمت بها هيئة تنمية الصعيد بشأن إنشاء مجمع للصناعات الغذائية لتجفيف الخضروات "تجفيف الطماطم" بمركز سمسطا.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس هيئة تنمية الصعيد، اللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صلاح، وفي حضور نائب المحافظ "بلال حبش"، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، ومدير فرع الهيئة ببني سويف الدكتورة داليا مجدي، وذلك على هامش لقاء جمع بين المحافظ ومساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة بشأن التعاون في النهوض بالقطاع الصحي.

تم خلال اللقاء استعراض جوانب الدراسة الفنية المقدمة والرسومات الهندسية الإنشائية، وبعض الإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية، استعدادًا لتوقيع بروتوكول بين الجانبين في القريب العاجل للبدء في تنفيذ المشروع، الذي سيمثل خطوة مهمة في مجال تعظيم سلاسل القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.