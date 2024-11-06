ملفات وتحديات على طاولة ترامب بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا بعنوان ملفات وتحديات على طاولة ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ أنّ وجوده في البيت الأبيض سيؤثر على اقتصاد الدولة، وبعد الإعلان عن فوزه في الانتخابات قفزت العملات المشفرة التي تعهد بدعمها قبل فوزه.

وقال التقرير، إنه رئيس جديد وكونجرس جديد على وشك تولي مهمة قيادة أكبر اقتصاد بالعالم، هناك ملفات وتحديات تاريخية على الطاولة الأمريكية بعد وعود كثيرة ، كسب أصوات الناخبين.

ولفت التقرير، إلى أن هناك عجز نرتفع وديون تتصاعد، أمر كان غير منتظر في الولايات المتحدة الأمريكية قبل سنوات، إذ تجاوز عجز الميزانية 6% من الناتج الإجمالي، كما قفز الدين الحكومي إلى 120% من الناتج المحلي.

وأوضح التقرير، أن سياسات الرئيس الجديد ترسم ملامح اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، بل والعالم، فبمجرد إعلان الجمهوري دونالد ترامب فوزه برئاسة البيت الأبيض، قفزت العمولات المشفرة التي تعهد بدعمها، وهوت العقود الآجلة لأسهم أوروبا، نظرًا لتأكيد برنامجه أن سياسات ترامب قد تتضمن تعريفات حمائه وقيود على الواردات.