من النيل للحنفية.. طلاب مدرسة الإبراهيمية بالشرقية يشهدون مراحل تحويل المياه العذبة إلى منازلهم

قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية بالاشتراك مع فرع الشركة بالإبراهيمية باصطحاب زيارة مدرسة الإبراهيمية التجريبية للغات الي محطة مرشحات الإبراهيمية، وتم تعريفهم بمراحل تنقية مياه الشرب بداية من دخول المياه عبر المأخذ و تفقد المعامل حيث تم عرض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة و أهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية وكذا مراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وانتهاء بإضافة الكلور النهائى ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التى تغذيها المحطة .

وقال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية انه لا غني عن هذه الزيارات ورحب بفكرة التواصل عبر زيارة الطلاب الذين هم صناع المستقبل وأن تلك الزيارات تهدف لنشر مجهود الشركة في توصيل كوب مياه نظيف.

يأتي هذا في إطار تفعيل خطة التوعية التثقيفية بالشركة وتهدف إلي استقطاب سفراء جدد يجمعون بين سلوكيات استخدام المياه الصحيحة ودعاه يرتقون بثقافة ترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة .

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