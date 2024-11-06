لجنة خدمات الأعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب تناقش كيفية التعاون مع الشركاء

عقدت لجنة خدمات الأعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أول اجتماعاتها بعد إعادة تشكيلها، لمناقشة خطة عملها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك مراجعة وتقييم الخدمات المقدمة وآليات العمل خلال المرحلة السابقة، ومدى الاستفادة منها، وذلك في ضوء الإستراتيجية الجديدة للتنسيقية لعام 2024/ 2025 التي أعلنت عنها مؤخرًا.

عُقد الاجتماع للترحيب بالأعضاء الجدد و استقبال الأراء والمقترحات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة في شتى المجالات والأنشطة والخدمات، وكذلك كيفية التعاون مع مختلف الشركاء بما يضمن الاستفادة والتميز لأعضاء التنسيقية وسبل وطرق استقبال المقترحات من الأعضاء من خارج اللجنة، وطلبات التعاون من الشركاء خارج التنسيقية.

كما تم مناقشة خطة عمل وآلية تنفيذ المقترحات التي تم الاتفاق عليها وفق مبادئ وبروتوكولات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

شارك في الاجتماع النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية أحمد البشبيشي ومحمد أشرف ضيف وغادة عفت وسلمى السرتي ورشيدة دعبس وعادل منيب ومحمد حسن فاتوري وأحمد مجدي نجيب.