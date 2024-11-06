بعد فوزه رئيسًا لأمريكا.. "رجل الثقة" كتاب يكشف حقائق مثيرة عن حياة دونالد ترامب

شهدت الساعات القليلة الماضية، أجواء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتى انتهت بإعلان فوز الجمهورى دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، ، متفوقاً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، التي شغلت منصب نائب الرئيس في الإدارة السابقة.

كان للكاتبة الصحفية ماغى هابرمان تفاصيل وحقائق مثيرة عن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب رصدتها فى كتاب بعنوان "رجل الثقة"، سردت خلاله حياة ترامب منذ أن كان رجل أعمال في نيويورك إلى حياته بعد فترة توليه رئاسة الولايات المتحدة الامريكيه للمرة الأولى.

تناول كتاب "رجل الثقة" بعض الحقائق عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رصدناها فى النقاط التالية:

_ ترامب أراد إقالة إيفانكا وجاريد كوشنر

_ ترامب فكر في قصف مصانع مخدرات في المكسيك

_ ترامب خاف من الموت بسبب كورونا

_ ترامب ذكر عقاره في اجتماع مع رئيسة الوزراء البريطانية

_ ترامب طلب من جولياني "عمل أي شيء" لتغيير نتيجة انتخابات 2020

_ ترامب يكشف عن إعفاء ضريبي على متن طائرة

_ ترامب ألقى مستندات في مرحاض البيت الأبيض

_ ترامب اعتقد أن بعض المسؤولين "نوادل

كان ترامب قد انتقد في وقت سابق الكاتبة ماغى هابرمان، وكتب على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي أن الكتاب يحتوي على "كثير من القصص المختلقة بدون تدقيق في الحقائق".