جامعة الزقازيق تشارك في فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

شاركت جامعة الزقازيق بفرقٍ من كليات الجامعة المختلفة، في فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في رحاب جامعة قناة السويس وذلك في إطار تعزيز مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب الجامعي، وتفعيل دورهم في بناء مجتمع قائم على الابتكار والإبداع

تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وتحت إشراف الدكتور أحمد عسكوره مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال.

وأشرف على وفد الجامعة المشارك الدكتور أيمن بدراوي مدير وحدة ريادة الأعمال وصندوق رعاية المبتكرين، والدكتور ماجد أبو هاشم عضو مكتب تايكو، والدكتور أحمد سميح عضو وحدة ريادة الأعمال ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وكان رئيس الجامعة قد التقى بأبنائه الطلاب ، بحضور الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي دعمه الكامل لأبناء الجامعة المتميزين والمبدعين، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق المشاركة في مجال الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم كل سُبل الدعم والموارد اللازمة لتعزيز الابتكار وتحقيق النجاح، مما يعكس مكانة الجامعة كمركز للتميز والإبداع في مجال ريادة الأعمال.

من جانبه أشار الدكتور إيهاب الببلاوي إلي أن الجامعة تشجع جميع طلابها على المشاركة الفعالة في مثل هذه الفعاليات، مما يمنحهم فرصاً كبيرة لتعلم أفكار جديدة من شأنها أن تلهمهم لتطوير مشاريعهم المستقبلية وتبني مواقف رائدة، والتي يتطلع الجميع لاستفادة كبيرة من هذه الفعاليات المتميزة التي تجمع بين التعليم النظري والتطبيقي.

وأضافت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء ، أن مثل هذه المنافسات تدعم منظومة دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بما تمثله من ركيزة أساسية في بناء جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع، حيث يساهم هذا الترابط في تحويل الابتكارات التكنولوجية إلى مشروعات تدعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة في دعم واحتضان الباحثين، والعمل على حل المشكلات الصناعية وتطويرها، مما يسهم في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح الدكتور أحمد عسكورة أن دوري ريادة الأعمال العالمي يعمل على تدعيم توجه الدولة نحو الانفتاح على كل ما هو جديد فى المجالات المختلفة ، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً أن هذه الفعاليات توفر منصة فريدة لتبادل الأفكار ودعم المشاريع القابلة للتطبيق التي تسهم في تطوير المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد شارك 12 جامعة من إقليم القناة، إضافةً إلى مدرسة التكنولوجيا ومدرسة ستيم، بالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع تنمية المجتمع وخدمة البيئة، وبتنظيم مشترك من طلاب "رالي" بجامعة قناة السويس وجامعة الإسماعيلية الأهلية، واتحاد طلاب جامعة قناة السويس.