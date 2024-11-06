طلب جديد من الأهلي لاتحاد الكرة بسبب تسريبات غرفة الفار

استقر مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تصعيد الموقف ضد مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن منظومة التحكيم بعد التسريبات الأخيرة من غرفة الــ VAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.



كان الأهلي قد طلب من اتحاد الكرة سرعة اسناد رئاسة لجنة الحكام إلى خبير اجنبي في الفترة المقبلة ولكن مجلس الجبلاية لم يرد على مسئولي النادي.

وجدد الأهلي مطالبه ولم يكتفي بإسناد لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، بل طالب لتحاد الكرة أيضًا بإقالة رئيس لجنة الحكام الحالي وتحديد موقفه من التسريبات التي كشف عنها إحدى البرامج التليفزيونية.



الأهلي يطلب من اتحاد الكرة إسناد رئاسة لجنة التجكيم لخبير أجنبي

وأرسل خطابًا السبت الماضي لاتحاد الكرة القدم، يطلب فيه سرعة إسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، يمتلك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة وأكد الأهلي ، أن الأمر نفسه تم مناقشته فى الاجتماع الذي جرى مع الأندية فى 18 سبتمبر الماضي.



