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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفعيل العمل بوحدة "التصلب المتعدد" بمستشفى سوهاج العام

وحدة التصلب
وحدة التصلب
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أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تفعيل العمل بوحدة التصلب المتعدد بمستشفى سوهاج العام بكامل طاقتها وذلك بعد اعمال التطوير بها لافتاً إلى أن الوحدة هي الأولي من نوعها بصعيد مصر وتخدم مئات المرضي من محافظات سوهاج و قنا و الأقصر وأسوان. 

وأشار "دويدار" الى أن مريض التصلب المتعدد يحتاج لفحص دقيق و فحوصات متعددة وتكاليف علاج باهظة و مدة علاج طويلة و متابعة مستمرة .. وبذلك يعد افتتاح هذه الوحدة خطوة هامة نحو رفع المعاناة عن كاهل المرضي المصابون بهذا المرض .


من جانبه أوضح الدكتور أحمد فوزي استشاري المخ والأعصاب ومدير الوحدة أن مرض  "التصلب المتعدد "   من الأمراض  المزمنة التي تصيب الجهاز العصبي
مضيفاً  أن مصطلح "التصلُّب المتعدِّد" يشير  إلى الكثير من مناطق التَّندُّب (التَّصلُّب) الناجمة عن تخرُّب النُّسج التي تُغلِّف الأعصاب (الغمد المياليني) في الدماغ والحبل الشوكي.ويُسمَّى هذا التَّخريب زوال الميالين.كما يلحقُ الضَّرر بالألياف العصبية التي تُرسل الرسائل (المحاور العصبية axons) في بعض الأحيان أيضًا.ومع مرور الزمن، قد ينكمش حجم الدماغ نتيجة تخرُّب المحاور العصبية.


يبدأ التصلُّب المتعدِّد في مُعظم الأحيان بين عُمر 20 و40 عامًا، ولكن يمكن أن يبدأ في أي وقت بين عُمر 15 و60 عامًا،وهو أكثر شُيُوعًا بين النساء إلى حدٍّ ما،وهُوَ غير شائع عندَ الأطفال 

كما ثمن الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام الدعم الكامل الذي يلقاه من مديرية الصحة وتذليل جميع العقبات التي تواجه تقديم الخدمة الطبية بالمستشفي. مقدماً شكره وتقديره للكواد الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى لما يبذلونه من مجهودات تجاه المرضي.

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