أمازون تفرض 5 أيام عمل وتخطر الرافضين بالبحث عن عمل

أعلنت أمازون مؤخراً عن تغير كلي في نظام العمل ، وهو الحضور الفعلي بالمكتب للعاملين والموظفين بمعدل خمسة أيام في الأسبوع وذلك بدءا من يناير 2025 ، وتأتي هذه القرارات التي شاركها مات جارمان، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز "AWS " ، برسالة مؤكدة قائلا : أولئك الذين لا يوافقون على التغيير أحرار في استكشاف فرص عمل أخرى.

وفي اجتماع على مستوى الشركة، أكد جارمان أن أمازون ترى أن التعاون الشخصي ضروري لتعزيز الابتكار ويعتقد أن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق أهداف الشركة ، وبالنسبة للموظفين غير الراغبين في العودة بدوام كامل، اقترح أن تقدم شركات أخرى بيئات عمل تناسب احتياجاتهم بصورة أفضل

وأفاد “جارمان” لـ “رويترز”، إذا كان هناك أشخاص لا يعملون بصورة جيدة في هذه البيئة ولا يتطلعون إلي ذلك، فلا يوجد هناك مشكلة طالما هناك شركات أخرى متاحة في سوق العمل.

وأوضح أنه لم يقصد ذلك بطريقة سلبية، لكنه يعتقد أن أفضل أعمال أمازون تأتي من التعاون الشخصي .

وأضاف:"عندما نريد حقا الابتكار والتطوير في المنتجات المثيرة للاهتمام، لم أري قدرة لدينا على القيام بذلك عندما لا نكون شخصيا".

ويزعم "جارمان" أن أغلب الموظفين يؤيدون التغيير، قائلا إن تسعة من كل عشرة موظفين تحدث إليهم كانوا مؤيدين لهذه الخطوة ، ومع ذلك أعرب الكثير من العاملين في أمازون عن إحباطهم ، ويزعمون أن اشتراط جدول عمل لمدة خمسة أيام يضيف وقت تنقل غير ضروري وإجهاد، دون وجود دليل واضح على أنه يحسن الإنتاجية ، ويشير الموظفون إلى دراسات تشير إلى أن العمل عن بعد هو الأفضل طالما يحقق نفس الفعالية والإنتاج، إن لم يكن أكثر.

تلزم أمازون الموظفين بالعمل في المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع، وهي سياسة العمل المتبعة التي لا يزال بعض الموظفين يقاومونها ، ومؤخراً أعلن الرئيس التنفيذي أندي جاسي أن التحول إلى خمسة أيام كان ضروريا لكي تتمكن أمازون من "الاختراع والتعاون والتواصل"، وفي الحالات التي فشل فيها الموظفون في الامتثال لقاعدة الأيام الثلاثة، تم إبلاغ بعضهم بأنهم "استقالوا طواعية" وحتى تم إغلاق أنظمة الشركة.

على غير ذلك شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى مثل جوجل وميتا ومايكروسوفت، التي تسهل لموظفيها بالعمل من المكتب يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، تتبنى أمازون نهجا أكثر حزما و تعقيداً مع إلزامها بالعمل لمدة خمسة أيام.

و قال "جارمان" إنه متحمس للتغيير، رغم أنه يعلم أن ليس جميع الموظفين يشعرون بنفس الطريقة ، مؤكداً أن أهداف أمازون تتطلب العمل الجماعي المشترك، والذي من وجهة نظره، يمكن تحقيقه بصورة أفضل مع وجود جميع في المكتب.