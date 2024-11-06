ضبط نصف طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

شنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية وبالتنسيق التام مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا حملة مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت الغذائية، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية أسفرت عن ضبط نصف طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام.