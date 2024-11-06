بنك الإمارات دبي الوطني مصر يحقق 4 مليارات جنيه صافي ربح خلال 9 أشهر

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر عن تحقيق نمو قوي في نتائجه المالية خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، حيث ارتفع صافي أرباحه بنسبة 60% ليصل إلى 4 مليارات جنيه، مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2023.

يعكس هذا النمو المستمر أداء البنك القوي في السوق المصري، والتزامه بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تعزز من مكانته في القطاع المصرفي.

سجل البنك أرباحًا قبل الضرائب بقيمة 5.7 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من 2024، بزيادة قدرها 52.46% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، التي حققت 3.7 مليار جنيه. كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 8 مليارات جنيه، بزيادة بلغت 56.86%، بينما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نموًا بنسبة 62.5% ليصل إلى 1.3 مليار جنيه.

نمو قوي في أصول وودائع البنك

ارتفعت أصول البنك بنسبة 17% خلال هذه الفترة لتصل إلى 150 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 128.1 مليار جنيه بنهاية عام 2023. كما شهدت محفظة ودائع العملاء ارتفاعًا بنسبة 14.22%، لتصل إلى 117.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024.

توسع البنك في منح التمويلات، حيث ارتفع صافي القروض إلى 79.5 مليار جنيه، بزيادة 34% مقارنة بنهاية 2023. وحققت تمويلات البنك للمؤسسات نموًا بنسبة 35.8% لتصل إلى 62.4 مليار جنيه، بينما زادت قروض التجزئة المصرفية (الأفراد) بنسبة 21% لتصل إلى 17.1 مليار جنيه.

تصريحات الرئيس التنفيذي

وعلق عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، على هذه النتائج قائلاً: "حقق البنك نموًا كبيرًا بفضل الزيادة في الإيرادات وحجم الأصول، خاصة صافي قروض العملاء، مما يعكس التزامنا بتقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا."

وأضاف أن النمو القوي يتماشى مع استراتيجية البنك التي تركز على زيادة الحصة السوقية، وتحسين تجربة العملاء، واستثمار البنك في وسائل إلكترونية مبتكرة وتطوير الفروع.

التوسع في السوق المصري

وأشار الشافعي إلى التزام البنك بتقديم خدمات شاملة لقطاعات الأفراد والشركات من خلال انتشار جغرافي مدروس واستثمار في فريق عمل مدرب. كما أكد اهتمام البنك بتحقيق نمو مستدام يخدم مصلحة العملاء والمجتمع على حد سواء، حيث أنشأ البنك إدارة خاصة للاستدامة والتمويل المستدام بهدف تحقيق الأهداف البيئية والمجتمعية.

شبكة فروع وخدمات واسعة

يتواجد بنك الإمارات دبي الوطني - مصر في القطاع المصرفي المصري منذ استحواذه على بنك بي إن بي باريبا مصر في يونيو 2013. ويملك البنك شبكة فروع تضم 66 فرعًا و338 ماكينة صراف آلي في أنحاء الجمهورية، ما يتيح الوصول إلى قاعدة عملاء واسعة وتقديم منتجات وخدمات متطورة في مجالات التجزئة المصرفية، وحلول الاستثمار، وصيرفة الشركات.

يتطلع البنك لمواصلة تعزيز مكانته في السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، في حين يضع احتياجات عملائه أولًا لضمان تقديم حلول مصرفية فعّالة ومبتكرة.