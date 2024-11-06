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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستقبل وطن ينظم مبادرة "أنت البطل " لدعم مرضى السرطان

مستقبل وطن المنيا
مستقبل وطن المنيا ينظم مبادرة "أنت البطل "للدعم النفسي
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نظمت أمانة العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، مبادرة "أنت البطل" لتقديم الدعم النفسي والترويح  للأطفال مرضى الأورام.

 أقيمت الاحتفالية برعاية النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة، وبحضور  وليد عبد القوى أمين تنظيم المحافظة ونهي الطوخي أمين العمل الجماهيري بالمحافظة و أحمد على أمين إعلام المحافظة.


شهدت المبادرة ألعاب ترفيهية وفقرات فنية بنادي المنيا الرياضي وحضور حفلة خاصة بالسيرك مع تقديم الهدايا العينية والمادية للأطفال.


وقد رصد المركز الإعلامى بأمانة المحافظة فرحة الأطفال وأهاليهم بالمبادرة.


وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة فعاليات الحزب، في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لتنظيم الفعاليات والمبادرات الاجتماعية والخدمية في مختلف المجالات.

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