يتراجع 105 جنيهات.. موجة انهيارات حادة تضرب سوق الذهب

تشهد أسعار الذهب موجة انهيارات حادة بالأسواق المحلية والبورصة العالمية، عقب انتخاب ترامب رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية.



قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت تراجعًا حادًا بنحو 105 جنيهات خلال منتصف تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3755 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 80 دولارًا لتسجل مستوى 2660 دولارًا.



وأضاف “إمبابي”، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4291 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3219 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2504 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 30040 جنيهًا.

وشهدت أسواق الذهب أمس الثلاثاء تعليق بعض تجار الذهب الخام بالسوق المحلي عمليات البيع واكتفوا بالشراء، بفعل مخاوف تحريك سعر صرف الدولار، وتقييم الذهب على سعر دولار قد يتحاوز 50 جنيهًا، للتحوط من الارتفاعات المتوقعة بالبورصة العالمية، الأمر الذي قد يدفع الذهب والدولار لمستويات جديدة.

وأوضح عضو شعبة الذهب والمجوهرات، أن عمليات البيع الطفيفة التي تمت داخل السوق، بعيدة عن الأرصدة الأساسية لتجار الخام، وتتم فقط على المشتريات اليومية من البيع العكسي للمواطنين، تجنبا للمخاطر بالأرصدة الأساسية من الذهب .



وتشهد أسواق الذهب حالة من الطلب المرتفع مع تحرك سعر الدولار بالبنوك، ومخاوف المواطنين من استمرار الارتفاع، لاسيما مع نقص المعروض.



وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية عمليات بيع تتراوح بين 3860 و 3850 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21.



أشار أن الأسواق غير مستقرة، والأوقات الحرجة، التي تشهد تقلبات سعرية، أو موجات ارتفاعات أو انخفاضات غير مواتية لعمليات الشراء والبيع، وتحمل مخاطرة كبيرة.



ونصح إمبابي، المواطنين بضرورة الانتظار لحين استقرار الأسعار، واتضاح الرؤية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة الأسبوع الجاري.



وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب بصورة حادة بالبورصة العالمية عقب فوز ترامب بـ 277 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 224 صوتًا لنائبة الرئيس كامالا هاريس، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.



أوضح، إمبابي، أن تراجعت الذهب جاءت متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته، بفعل التوقعات بأن توجهات دونالد ترامب الاقتصادية وخفض التعريفات الجمركية سيعززا من قيمة الدولار ، ومن ثم سيكون تأثيره سلبيًا على الذهب.



أضاف، أن الأسواق شهدت تحولات في رأس المال من الملاذات الآمنة إلى الدولار والبيتكوين وعقود مؤشر الأسهم الأمريكية الآجلة مع احتفال الأسواق بالفوز المتوقع لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

لفت، إلى أن إعلان ترامب من قبل قدرته على إنهاء الحروب الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، عزز من قوة الدولار وأضعف الذهب.



ومن المقرر أن يصدر قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأمريكي وتصريحات رئيسه جيروم بأول يوم الخميس، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، إضافة إلى ذلك، من المرجح أن يلمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول باحتمالات خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في المؤتمر الصحفي اللاحق.