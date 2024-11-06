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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بعد فوز ترامب.. تراجع أسعار الذهب عالمياً

الذهب
الذهب
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 انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة بعد فوز دونالد ترامب بفترة رئاسية جديدة، كما ينصب التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2℅ إلى 2738.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش.

وكان الذهب قد بلغ قمة غير مسبوقة عند 2790.15 دولار يوم الخميس الماضي.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2747.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 32.47 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.7% إلى 992.92 دولار، وانخفض البلاديوم 1.6% إلى 1058.24 دولار.

 

 

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