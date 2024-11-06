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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول يتفقد جناح معرض أديبك 2024.. صور

جناح قطاع البترول
جناح قطاع البترول المصري في معرض أدبيك 2024
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تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جناح قطاع البترول المصري  في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (اديبك 2024)، الذي يُقام خلال الفترة من 4 – 7 نوفمبر 2024 في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويضم الجناح 15 شركة هي  الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، و شركات العامة للبترول، و مصر للبترول، و بتروجت، و الحفر المصرية وإنبي، و الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، و جاسكو، و مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وميثانكس، والشركة الحديثة للغاز (مودرن جاس)  ، بجانب بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والانتاج EUG .

 

و حرص الوزير على تفقد أنشطة الجناح التي تركز علي استعراض  إمكانيات شركات البترول المصرية العاملة في أنشطة البترول والغاز وسجلها الناجح في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، وأهم الفرص لفتح مجالات عمل ومشروعات للشركات المصرية خارج مصر .
 


ووجه الوزير الشكر والتقدير لفرق الشركات البترولية المصرية علي مشاركتهم الفعالة في المعرض .

 

وقد شهد جناح البترول والغاز المصري اقبالاً كبيرا من كبار الزوار وممثلي الدول والشركات العالمية وأشادوا بالجناح المصري و بتنوع قدرات وخبرات شركات البترول المصرية المشاركة وإمكانياتها الكبيرة في مجالات عملها .

 

قطاع البترول أدبيك2024 وزير البترول