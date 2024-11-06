رغم فوز ترامب.. الصين تؤكد التزامها بسياسة ثابتة تجاه الولايات المتحدة

قال مازن إسلام، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من شنجهاي، إن الخارجية الصينية اليوم صرحت بأنها لا يهمها إذا كان ترامب هو الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أم هاريس، لأن للصين سياسة ثابتة وواضحة بالنسبة فيما يتعلق بالعلاقات مع أمريكا.

وأضاف مازن، اليوم، خلال تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه قبيل بداية الانتخابات الأمريكية كانت الصين خلال التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية أو الخبراء في الصين كانوا يتحدثون عن أنهم لا يهمهم إذا كان الفائز مرشح الحزب الجمهوري أم الحزب الديمقراطي.



واستطرد، بأن كل الخبراء في الصين رجحوا كفة مرشح رئيس الحزب الجمهوري ترامب في الفوز بتلك الانتخابات لعدة أسباب أهمها الدعم الكبير الذي حظى به ترامب من قبل رجال الأعمال الأمريكيين وعلى رأسهم إيلون ماسك، لافتًا إلى أنّ فوز ترامب في الانتخابات وعودته إلى البيت الأبيض تثير بعض المخاوف بالنسبة للصين خاصة على الصعيد التجاري والاقتصادي.

و فسّر هذه المخاوف، بأنّ ترامب تبنى سياسة أكثر عدوانية تجاه الصين في هذا المجال، إذ شن الحرب التجارية على الصين في فترة ولايته الأولى بفرض تعريفات جمركية كبيرة.



