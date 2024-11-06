براءة مدير مدرسة ثانوية بالفيوم من تهمة الفعل الفاضح مع عامله

قضت المحكمة الجزئية بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، منذ قليل، بعد سماع الدعوى في حقّ مدير بمدرسة ابوكساه الثانوية الصناعية للبنات بقريه أبوسكاه وتبرئته من تهمة الفعل الفاضح مع عامله داخل المدرسة، وذلك لعدم توفّر أركان الجريمة وبالتالي عدم ثبوتها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم عدد من العاملين بإدارة المدرسة بشكوى رسمية ضد مدير المدرسة، مشيرين إلى أنهم رأوه بأعينهم في "وضع غير لائق" مع إحدى العاملات داخل أحد مكاتب المدرسة، العاملون لم يتردنوا عن الإبلاغ فورًا عن الواقعة، ورفعوا شكواهم إلى الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

بعد إستلام الشكوى، قامت وكيل الوزارة بإحالتها إلى الشئون القانونية بالإدارة التعليمية التابع لها المدير لفتح تحقيق فوري، لم يتأخر الرد، وأصدرت الشئون القانونية تقريرًا حول الواقعة أكدت فيه وجود شبهة قوية حول سلوك المدير، مما دفع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إلى إتخاذ قرار حاسم بإحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق الرسمي، والتي قامت باحالة الواقعه إلى المحكمه.