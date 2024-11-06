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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

صرخة داخل العقار.. عاطل يتحرش بطفلة في بولاق الدكرور

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اليوم القبض على عاطل متهم بالتحرش بطفلة داخل عقار عقب استدراجها داخل شقته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة برفقتها نجلتها 9 سنوات، تتهم عاطل مقيم بذات العقار محل سكنها بالتحرش بكريمتها بعد استدراجها داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم ضبط المتهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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