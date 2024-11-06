"لينة فارمز" تفتتح مدرسة "لينة" للتكنولوجيا التطبيقية لدعم التعليم والتنمية المجتمعية في الواحات البحرية

الأربعاء 06/نوفمبر/2024 - 05:32 م

افتتحت "لينة فارمز" مدرسة “لينة” للتكنولوجيا التطبيقية لدعم التعليم والتنمية المجتمعية في الواحات البحرية، وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، وتحت رعاية رئيس مجلس الإدارة مهند خضر.

حضر الافتتاح كل من مهند خضر رئيس مجلس إدارة شركة لينه فارمز، وفهمي مصطفى رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة لينة فارمز، والدكتور محمد وهدان الرئيس التنفيذي للقطاع الزراعي لدى الشركة، والدكتور صبري شاكر رئيس مجلس مدينة الواحات، والدكتور يوسف رياض مدير الإدارة التعليمية في الواحات بالإضافة إلى عدد كبير من الحضور وطلاب المدرسة.

يأتي اففتاح المدرسة كخطوة جديدة تعزز من التزامها بدعم التنمية المجتمعية وتعزيز التعليم الفني في مصر، وأعلنت شركة "لينة فارمز" الرائدة في زراعة وتصنيع وتصدير التمور، عن افتتاح "مدرسة لينة للتكنولوجيا التطبيقية" في الواحات البحرية.

ويأتي هذا المشروع التعليمي المميز ضمن رؤية الشركة لتحسين جودة التعليم في المناطق الريفية والنائية، وتزويد الطلاب بفرص تعليمية متطورة تدعمهم في تحقيق آفاق جديدة في مجالات الزراعة والتكنولوجيا.





وتمتلك "لينة فارمز" مزرعة متطورة على مساحة 3000 فدان في الواحات البحرية، حيث تعتمد على أحدث تقنيات الزراعة المستدامة، كما تمتلك محطة فرز وتعبئة وتغليف في مدينة السادات، مما يمكنها من تصدير منتجاتها من التمور المصرية عالية الجودة إلى أكثر من 20 دولة حول العالم. ويسهم ذلك في دعم الاقتصاد المصري ويعزز من مكانة التمور المصرية في الأسواق العالمية.

ومن خلال مدرسة لينة للتكنولوجيا التطبيقية، تسعى "لينة فارمز" إلى تقديم تعليم متكامل وشامل للطلاب من مختلف الأعمار، مع التركيز على التدريب العملي وتطوير المهارات التقنية المتقدمة.

وتهدف المدرسة إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على العمل في مجالات الزراعة الذكية والصناعة التكنولوجية، بما يعزز قدراتهم ويفتح أمامهم فرص عمل مستقبلية، كما تعكس هذه المبادرة رؤية الشركة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعليم كوسيلة لتمكين الشباب من المساهمة في تطوير مجتمعاتهم.

دعم رؤية مصر 2030 لتعزيز التعليم الفني

ويمثل افتتاح "مدرسة لينة للتكنولوجيا التطبيقية" خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتقني، وتهيئة بيئة تعليمية تحفّز الابتكار وتوفر إمكانات التعلم المستمر.

ويُعتبر هذا المشروع التعليمي تجسيدًا لالتزام "لينة فارمز" بخدمة المجتمع المحلي والارتقاء بمستوى التعليم الفني، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية في مصر.