كريسبو ضحية العين الإماراتى بعد خماسية النصر وثلاثية الأهلى

بعد خماسية النصر السعودى، وثلاثية الأهلى المصرى، كشفت تقارير صحفية، عن رحيل مدرب العين الاماراتى، بعد الهزائم المتتالية فى كأس آسيا للنخبة وكاس العالم للأندية.



وأكدت بعض التقارير أن نادى العين الإماراتى يبحث عن بديل للأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفنى للفريق العنابى، وذلك بعد النتائج التى تعرض لها الفريق فى الوقت الحالى.



كما أعلن الإعلامي الأرجنتيني سيزار ميلو، رحيل كريسبو مدرب العين الإماراتي عن الفريق.



تمكن العين تحت قيادة كريسبو سيط من السيطرة على آسيا، والتفوق على النصر في الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية، حيث خسر "العالمي" ذهابا في الإمارات، بهدف دون رد، قبل أن يفوز إيابا على ملعبه بأربعة أهداف لثلاثة، ثم حسم "البنفسجي" تأهله عبر ركلات الترجيح بثلاثة اهداف لهدف.

