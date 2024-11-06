جامعة المنوفية تنظم ورشة عمل حول خدمات ومصادر معلومات بنك المعرفة المصري

تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية نظمت المكتبة الرقمية بالجامعة اليوم ورشة عمل تدريبية عن خدمات ومصادر معلومات بنك المعرفة المصري وذلك ضمن فاعليات الجلسة التدريبية السنوية للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وبالتعاون مع المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طه الفرماوي ممثل المجلس الأعلى للجامعات وأحمد عاطف ممثل بنك المعرفة المصري وعدد من ممثلي دور النشر المشتركة بالبنك المعرفي المصري.

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة ان جامعة المنوفية من أولى الجامعات التي بادرت بالتسجيل في بنك المعرفة وأن الورشة التدريبية السنوية لبنك المعرفة بالجامعة والمجلس الأعلى للجامعات جاءت لتفعيل وتأكيد آلية الأستفادة القصوى من خدمات بنك المعرفة في البحوث العلمية وتذليل كافة الصعوبات المنهجية في البحث العلمي وتحقيق أقصى مصداقية للمعلومات أمام الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مختلف الأقسام داخل الكليات العلمية والنظرية بالجامعة

كما أكد رئيس الجامعة أن هذه الورشة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير البحث العلمي وخطة مصر 2030 والتي تعني بزيادة الوعي بأهمية تفعيل بنك المعرفة المصري داخل الجامعات وتوسيع مساحة الاستفادة لجميع الفئات التي يوفرها بنك المعرفة بالمجلس الأعلى للجامعات أمام الفئات المجتمعية والتي تشمل بوابة الباحثين وبوابة القراء وبوابة الأطفال وبوابة الطلاب والمعلمون.

وحث الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا وطلاب المرحلة الجامعية علي ضرورة وسرعة التسجيل في بنك المعرفة المصري والتعرف على الخدمات والمصادر التي يقدمها البنك في كافة العلوم التطبيقية والبحثية والتعرف بأهم دور النشر وقواعد البيانات العالمية في التطبيقيات البحثية العربية والأجنبية، مشيرا بأن بنك المعرفة يعد من أهم المنصات العلمية للوصول الى الأبحاث والاكتشافات الحديثة بكل سهولة وبأحدث التقنيات البحثية المختصرة للوقت والجهد والتكلفة، حيث يمثل البنك فرصة قيمية لتعزيز الابتكار والتبادل العلمي والمعرفي بين الباحثين على المستوى المحلي والدولي وهذا ما يدعمه بنك المعرفة المصري بالجامعة والمجلس الاعلى للجامعات باستمرار لخدمة الباحثين والارتقاء بالبحث العلمي.

وأشار الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الى أن الورشة التدريبية تعمل على تفعل ودفع الباحثين لحسابتهم الشخصية ببنك المعرفة المصري وخلق الثقة في الباحثين وطلاب الدراسات العليا على إجراء البحوث باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ومحركات البحث التي تساهم في توصيل المعلومات للباحثين وطلاب الدارسات العليا وطلاب الجامعة مع الحفاظ على الحقوق الملكية والفكرية.

كما أوضح الدكتور السيد الأسرج مدير عام المكتبات ومدير وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة أن ورشة العمل تضمنت شرح مفصل للباحثين بدور النشر وقواعد البيانات العالمية والأجنبية المتعقدة مع بنك المعرفة المصري واستعراض الخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك للباحثين وخطوات التسجيل وآليات البحث في كافة المصادر العلمية والتي تعمل على إثراء البحث العلمي وسرعة الإنجاز والمصداقية للمعلومة البحثية.

حضر فعاليات الورشة التدريبة رؤساء الأقسام بالكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين بالجامعة وطلاب الدارسات العليا وطلاب المرحلة الجامعية.