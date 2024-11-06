برلمانية تقترح تسهيل إجراءات فتح الحسابات في البنوك الحكومية للمواطنين

تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب اليوم، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير المالية، بشأن كثرة الأوراق والمستندات المطلوبة من المواطنين بالبنوك لفتح حسابات بنكية ما يعيق الخدمات المقدمة إليهم.

وطالبت سكينة سلامة، البنوك الحكومية بتسهيل الإجراءات الممثلة في الأوراق المطلوبة لفتح حسابات للمواطنين أو عمل قروض للمواطن، في ظل التحول الرقمي الذي تتجه له الدولة وبالفعل بقى حاضرًا وواقعًا في الكثير من التعاملات في الهيئات والمصالح والشركات.

ولفتت إلى أن كثرة الأوراق والمستندات ما هي إلا إجراءات مرهقة للموظف والعميل، خاصةً أن الدولة اليوم تتجه نحو التماشي مع المتغيرات المناخية واستبدال كل ما هو ملوث للبيئة بما هو نافع وصديق لها، فالحبر والأوراق المهدرة من مسببات المناخ السيء.

وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب، الحكومة التواصل مع الجهات المعنية بالأمر، وإخطار البنوك لإنجاز الخدمات البنكية للمواطنين من خلال استمارة مميكنة، والتي تساعد في إنجاز المهام والخدمات بشكل أسرع وأدق ودون إهدار ورق وأحبار.