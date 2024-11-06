ندوة تعريفية بالاقتصاد الدائري وخدمات حاضنة "مسار" بجامعة سوهاج

نظمت حاضنة مسار بجامعة سوهاج بالتعاون مع كلية التكنولوجيا والتعليم اليوم ندو ة تعريفية ضمن مبادرة "بداية"، عن مفهوم الاقتصاد الدائري، وأهمية توجيه مشروعات التخرج نحو فرص هذا المجال في صعيد مصر، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز ريادة الأعمال وتطوير الاقتصاد الدائري.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن الجامعة تضع دعم الأفكار الريادية ضمن أولوياتها، وتوفر البيئة الملائمة للطلاب لإعداد مشروعات تخدم متطلبات التنمية المستدامة، وتعزز فرص العمل، تماشياً مع رؤية الدولة في تعزيز الاقتصاد الأخضر والمستدام، مثمناً تزايد اهتمام الطلاب وحرصهم علي المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تتناول ريادة الاعمال.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالرحيم عميد الكلية أن الندوة ألقت الضوء على رؤية حاضنة "مسار" في تمكين رواد الأعمال الشباب ومساعدتهم على دخول السوق وتوسيع مشاريعهم، بالتعاون مع الجهات الداعمة لتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الدائري في الصعيد، وذلك في اطار حرص الكلية علي تشجيع طلابها على تطوير أفكار مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق المحلي، خاصة وان مجالات التكنولوجيا والتعليم يلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية بالصعيد.

وأشار الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار والمحاضر بالندوة إلى أهمية دور الحاضنة في دعم الطلاب، وذلك من خلال تقديم خدمات استشارية وتدريبية وإرشادية تهدف إلى تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وقابلة للتنفيذ، موضحاً أن الندوة تأتي في إطار دعم المبادرة الوطنية "بداية" لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الندوة تضمنت التعريف بمفهوم الاقتصاد الدائري، واستعراض الفرص المتاحة في صعيد مصر، وتوجيه الطلاب حول كيفية اختيار الأفكار المساهمة في هذا الاقتصاد، بالإضافة إلى توضيح المجالات الواعدة التي يمكن للطلاب التفكير فيها، مما يُعزز من قابلية الأفكار للدخول في السوق المحلي.

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