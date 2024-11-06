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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير خارجية الكاميرن: مصر تملك العديد من الاستثمارات في مجالات البناء والتنمية والتشييد والطاقة

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قال وزير الخارجية الكاميروني، اليوم الأربعاء، إن مصر تملك العديد من الاستثمارات في مجالات البناء والتنمية والتشييد والطاقة.
وأكد–خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي- أن مصر و الكاميرن تعملان على تطوير الآليات القانونية لدفع الشراكة بين البلدين.

استثمارات البناء والتنمية الدكتور بدر عبد العاطي الكاميرون وزير الخارجية قانون خلال مؤتمر صحفي