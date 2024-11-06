وزير خارجية الكاميرن: مصر تملك العديد من الاستثمارات في مجالات البناء والتنمية والتشييد والطاقة

قال وزير الخارجية الكاميروني، اليوم الأربعاء، إن مصر تملك العديد من الاستثمارات في مجالات البناء والتنمية والتشييد والطاقة.

وأكد–خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي- أن مصر و الكاميرن تعملان على تطوير الآليات القانونية لدفع الشراكة بين البلدين.