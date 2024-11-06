الثقافة تنظم أنشطة في الشلاتين والقصير والغردقة وسفاجا ضمن مبادرة "بداية ".. صور

شهد فرع ثقافة البحر الأحمر سلسلة من الفعاليات التثقيفية المتنوعة خلال اليومين الماضيين، ضمن برامج وزارة الثقافة، وأجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

في إطار النشاط الفني، أقام قصر ثقافة الغردقة عرضا لفرقة أطفال الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان رضا ياسين، شمل فقرات النوبي، والفلاحي، وسط تفاعل كبير للحضور.

كما استضاف القصر عددا من الأطفال في ورشة فنية قدمتها الفنانة إيرين رشدي لصنع مجسم باستخدام ورق الكانسون. واختتمت الفعالية بعرض فيلم "الفأر الطباخ" في أجواء من البهجة والسرور.

واستقبل القصر أيضا طلاب مدرسة وليد الجعفري الإعدادية، في ورشة رسم بعنوان "نيلنا الجميل" مع المهندسة سهام عبد الكريم، لتعريف الأطفال بأهمية نهر النيل وأهمية الحفاظ عليه، وقدمت الورشة نماذج لتعليم الأطفال الرسم ودمج الألوان.

وفي إطار البرنامج المنفذ بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، عقد بيت ثقافة سفاجا محاضرة حول "حرية العقيدة ودورها في مكافحة التطرف" بمدرسة الشهيد سيف الثانوية العسكرية، شارك بها الشيخ حاتم منصور من إدارة أوقاف سفاجا، وأوضح خلالها أن الإسلام يكفل حرية العقيدة لغير المسلمين، ويدعو للتسامح ونبذ العنف. كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "خلق المراقبة وأثره في طيب المكاسب" للشيخ ناصر نياظ، تحدث بها عن أهمية مراقبة الإنسان لنفسه وتقويم سلوكه وانعكاسه ذلك على قيم المجتمع.

واستمرارا لأنشطة فرع ثقافة البحر الأحمر، برئاسة محمد رجب، نظم بيت ثقافة القصير بالتعاون مع مدرسة الثورة الثانوية بنات محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية في مصر والأزمات الاقتصادية" قدمتها رجاء كامل، عضو المجلس القومي للمرأة، وأكدت خلالها أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني. عقب المحاضرة، أقيمت ورشة أداء حركي مع المدرب هنائي كمال لتدريب فرقة القصير للفنون الشعبية من الأطفال ذوي الهمم، بهدف تحسين أدائهم وتنمية مهاراتهم الحركية.

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "العنف ضد المرأة" بالتعاون مع المدرسة الثانوية بالقصير ناقشتها خلالها رجاء كامل العنف ضد المرأة موضحة أنه سلوك عنيف يمارس ضدها، ويؤدى إلى إلحاق الأذى بها.

وضمن أنشطة المبادرة نظمت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة بعنوان "اكتساب المهارات لذوي الهمم" ألقاها محمود عبد الستار، مدير مدرسة سفاجا الفكرية، تناول بها أهمية التدريب على المهارات النفسية والاجتماعية لذوي الهمم ودورها في معالجة السلوكيات السلبية.

كما تضمنت الفعاليات محاضرة نظمها قصر ثقافة الشلاتين بعنوان "مجالات التكنولوجيا الحديثة"، تحدث بها أشرف أحمد يوسف، الأخصائي الاجتماعي، عن أثر التكنولوجيا في مجالات متعددة مثل التعليم، الطب، والاتصالات، مع ورشة رسم للمناظر الطبيعية للأطفال بإشراف المدربة برلنتي أنور حسن، واستقبل القصر زيارة أطفال معهد الشيخ مصطفى عبد الرازق الابتدائي، وشاهدوا فيلما عن مبادرة بداية مع محمد نعيم أخصائي ثقافي بالقصر، بالاضافة إلى قراءة حرة بمكتبة الطفل، وورشة فنية نفذتها غادة محمود أخصائي بالقصر، كما نظم بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة بعنوان "قيم ومبادئ الشارع المصري بين الماضي والحاضر" شارك بها سعد أبو الفضل من إدارة سفاجا التعليمية، متحدثا عن أهمية القيم والمبادئ التي ميزت المجتمع المصري ودورها في الحفاظ على تماسكه.



