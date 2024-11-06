كان نايم.. سائق يدهس تباعا أثناء التحرك بسيارة نقل في الصف

لقي تباع مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة نقل مقطورة كان نائما أسفلها عند تحرك السائق بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث دهس ووجود متوفي بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء تحرك سائق سيارة نقل مقطورة بسيارته دهس التباع الذي كان نائما أسفل السيارة دون قصد مما تسبب في وفاته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.