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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير خارجية الكاميرن: نتعاون مع مصر بشكل وثيق وتربطنا بها علاقات قوية

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قال وزير الخارجية الكاميروني، اليوم الأربعاء، إننا نتعاون مع مصر بشكل وثيق وتربطنا بها علاقات قوية، ونعمل سويًا على تحقيق الاستقرار السياسي في أفريقيا.
وتابع–خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي- لدينا تنوع كبير في مجالات الزراعة والبناء والتشييد والطاقة، ونعمل على تطويرها.

الاستقرار السياسي الدكتور بدر عبد العاطي الكاميرون كاميرون في أفريقيا وزير الخارجية مؤتمر صحفي