وزير خارجية الكاميرن: نتعاون مع مصر بشكل وثيق وتربطنا بها علاقات قوية

قال وزير الخارجية الكاميروني، اليوم الأربعاء، إننا نتعاون مع مصر بشكل وثيق وتربطنا بها علاقات قوية، ونعمل سويًا على تحقيق الاستقرار السياسي في أفريقيا.

وتابع–خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي- لدينا تنوع كبير في مجالات الزراعة والبناء والتشييد والطاقة، ونعمل على تطويرها.