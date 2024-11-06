"صحة المنوفية تتابع تنفيذ مبادرة «بداية» لدعم العاملين بمعهد الكبد بشبين الكوم

تابع الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تنفيذ مبادرة "بداية" للعاملين بمعهد الكبد بشبين الكوم، وذلك ضمن بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة وجامعة المنوفية بقيادة الدكتور أحمد القاصد.

يشمل البرنامج تواجد فريق طبي متكامل بمعهد الكبد لتقديم خدمات الكشف المبكر على الأمراض المزمنة والأورام السرطانية، بإشراف الدكتورة إيمان زهران، منسق المبادرات الرئاسية، والدكتورة جيهان الشاذلي، مدير إدارة شبين الكوم الطبية.

و استقبل الدكتور أسامة حجازي، عميد المعهد، وعدد من المسؤولين بالجامعة، مؤكدين على أهمية هذه المبادرات في تحسين بيئة العمل الصحية ودعم العاملين، بما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة الرامية لتعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي الصحي لدى العاملين.