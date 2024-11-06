محافظ البحيرة تفتتح معرض "دكان الفرحة" بجامعة دمنهور

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر ، محافظ البحيرة والدكتور الهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، عادل امام مدير مبادره "دكان الفرحه" بصندوق تحيا مصر اليوم معرض "دكان الفرحة" الذي ينظمه صندوق "تحيا مصر"

والمقام بكلية الهندسه جامعة دمنهور ضمن جهود صندوق تحيا مصر بإطلاق أكبر حملة كساء لرعاية طلاب الجامعات الحكومية، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، حيث يستمر المعرض على مدار يومين.

تفقدت محافظ البحيرة، أقسام المعرض الذي يوفر عدد 9 ألاف قطعة ملابس متنوعة يستفيد منها مايقرب من 2000 من الطلاب المستحقين والأولى بالرعاية، ويتيح لهم اختيار ما يناسبهم بحرية تامة ومجاناً، لتسهيل الأعباء على أولياء الأمور، ومواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية مبادرة "دكان الفرحة" ‏إحدي المبادرات العملاقة التى يتبناها صندوق تحيا مصر، لإدخال روح البهجة والسعادة على الأسر المستحقة باعتبارها إحدى المبادرات الرئاسية التي تُسهم في الإرتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين.

واشادت بالدور المجتمعي لجامعة دمنهور في تنظيم المعرض ومشاركتها بفعالياته ‏وتوفير كافة سُبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم ، مما يعد لمسة انسانية تنشر البهجة والسعادة في نفوس الطلاب.

وأشار رئيس جامعة دمنهور إلي أن المعرض يقدم كافة سبل الدعم والرعاية لخدمة قطاع كبير من طلاب الجامعات، حيث يوفر قطعًا متنوعة تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات وسط سعادة وفرحة الجميع.



وأشاد بدور جميع القائمين على صندوق تحيا مصر في تنظيم المعرض لتخفيف الأعباء عن كاهل أسر الطلاب المستحقين، ودعمهم في مسيرتهم التعليمية، وذلك إيمانًا بأهمية دور طلاب الجامعات في بناء المستقبل، وتعزيز شعور الطلاب بالتقدير والدعم لافتاً إلى أن المبادرة تتبنى هدف إنساني نبيل هو تقليل العبء عن كاهل الأسر المصرية.