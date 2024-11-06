مصطفى مدبولي: مصر نجحت في امتلاك سوق صرف مرن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ رفع التصنيف الائتماني من جانب وكالة فيتش لدرجة أمر إيجابي جدا، إذ جرى التأكيد أن مصر تسير بمسار سليم، ونجحت في أنْ يكون لديها سوق صرف مرن مع انخفاض الدين والتضخم وزيادة موارد الدولة.



وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤسسة حثت مصر على أن تستمر بمسار الإصلاح الاقتصادي، وأثنت على قدرة الحكومة والاقتصاد على الصمود في وجه التحديات التي تواجه المنطقة.

وأشار، إلى وجود نمو بدأ يحدث في الاقتصاد المصري، وهناك قطاعين تأثرا بالسلب وهما البترول وقناة السويس، واتخذت خطوات إصلاحية في قطاع البترول، وسيعود القطاع لمكانته مرة أخرى، وبداية من منتصف العام المقبل ستبدأ هيئة البترول في العمل بشكل إيجابي، من خلال زيادة الإنتاج مع الشركاء الأجانب.