عضو اقتصادية الشيوخ: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يخدم خطة الدولة لجذب الاستثمارات

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أهمية تجديد ومد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، مشيراً إلى أن القانون تم تجديد العمل به 5 مرات بخمس قوانين ، وهذا القانون يعطى الفرصة لإنهاء المنازعات بشكل سريع بما يوفر الوقت ويحل مشاكل المستثمرين ويكون هناك نقاش وتوافق على قيم ضريبة محددة يتم دفعها.



وقال خلال حواره على قناة" DMC"، إن هذه الخطوات تسهم في استكمال الوضع الضريبي، و الشفافيه والعدالة واليقين وإعادة الثقة بين المستثمر والدولة، مشيراً إلى أهمية هذا القانون، حيث نجح في الفترة من شهر أغسطس 2023 حتى شهر مايو في 2024 في جلب 15.6 مليار جنيه إيرادات للخزانة العامة للدولة لعدد منازعات قدرت بـ17 ألف منازعة ضريبية.

وعن مزايا القانون ، قال إنه يحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها و تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع.

وواصل :"هذا القانون رسالة إيجابية للمستثمرين بحل المشاكل بشكل أسرع ، ويخدم خطة ورؤية الدولة لجذب الاستثمارات".

https://youtu.be/hhPfjadf8Tg?si=g1Ia2N0ZTpJi-0lr